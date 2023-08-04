В Новосибирске взлетели цены на такси из-за ливня 4 августа

Жители города пожаловались на цены на такси после ливня 4 августа.

В Новосибирске взлетели цены на такси после проливного дождя в пятницу.

Согласно данным популярных мобильных приложений, вечером стоимость поездок увеличилась на 400-500 рублей. За 50 минут поездки популярный агрегатор предлагает тариф "эконом" за 681 рублей, а часовую поездку уже 1094 рублей.

"Сегодня утром на работу я приехала за 150 рублей, а вечером такси предлагает уже 600", — жалуется сибирячка.

Помимо непогоды, Новосибирск сковали пробки. По данным сервиса "2ГИС" сейчас на дорогах города 8-балльные пробки.

Как ранее писал Сиб.фм, эксперт из Новосибирска заявила о росте цен на такси на 20% в 2023 году.