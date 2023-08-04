В Новосибирске зафиксировали опасно высокое содержание фенола и углекислого газа в воздухе

В первые дни августа в Новосибирске зафиксировали превышение ПДК опасных веществ в воздухе.

По данным Службы МОС, в Новосибирске за 2 и 3 августа в Первомайском районе концентрация пыли превышала допустимые нормы в 2 раза, а углекислого газа — в полтора. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Также концентрация фенола в Калининском районе достигла предельно допустимых значений, а в Дзержинском превысила их в полтора раза. 4 августа такое загрязнение в воздухе не ожидается.

«04.08 метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе города. Общий уровень загрязнения ожидается пониженный», — сообщили в УГМС.

4 августа в Новосибирске ожидается температура +29..+31 градус. Переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. По области ожидаются местами небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди.

На выходных, 5 и 6 августа, в Новосибирске незначительно похолодает до +25..+27, преимущественно без осадков.