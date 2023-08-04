В Новосибирске заработали виртуальные транспортные карты

В Новосибирске открыли возможность расплатиться виртуальной транспортной картой в транспорте.

В Новосибирске начали действовать виртуальные транспортные карты (ВТК). С их помощью можно получать скидки на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Чтобы начать расплачиваться такой картой, нужно установить на смартфоне мобильное приложение «Транспортная карта», зарегистрироваться в приложении, выпустить виртуальную транспортную карту и активировать её. Если приложение уже установлено, то для выпуска карты для Новосибирска его потребуется обновить до последней версии.

Виртуальная карта выпускается бесплатно. Для её активации необходимо пополнить карту на 100 рублей. Эти деньги можно будет использовать сразу же для оплаты поездок.

В мэрии Новосибирска уточняют, что при использовании транспортной карты можно получить существенную скидку на проезд в общественном транспорте.