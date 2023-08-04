Вскрылась правда о певце Шамане: кто его родители и на ком он женат - упадете!

Благословлённый Примадонной ещё десять лет назад, певец Ярослав Дронов предпочитает скрывать свою личную жизнь от широкой общественности. Однако некоторые факты его биографии всё же стали достоянием его поклонников. Портал «Сиб.фм» публикует вскрывшиеся моменты биографии подопечного Виктора Дробыша.

Это сейчас Ярослава знают, как певца Шамана, ломятся на его концерты, мечтают спеть с ним дуэтом, а на различные музыкальные шоу он приезжает в статусе «супер-звезды». Но ещё 10 лет назад малоизвестный паренёк из тульской глубинки приглянулся Алле Борисовне Пугачёвой на её шоу талантов «Фактор А». Правда, «Золотая звезда» из рук Примадонны не помогла Ярославу завоевать широкую популярность, и он пропал из поля музыкального зрения на долгие годы.

Всего пару лет назад успешный продюсер Виктор Дробыш взял под своё крыло незадачливого певца и превратил его в раскрученного исполнителя под загадочным псевдонимом Шаман. Обладая врождёнными вокальными данными (родился в музыкальной семье, где папа прекрасно владел акустической и электрогитарой, а мама обладала отличным музыкальным слухом), Ярослав без труда окончил Гнесинку.

Нынешний взлёт его карьеры смущает певца своей стремительной скоростью, и он поговаривает о недостатке одиночества: «Хотел бы поработать дворником. Это занятие отвлекает от мирской суеты. Дворники ведь очень одинокие. Мне это ощущение частенько требуется», кокетничает Дронов.

Справедливости ради заметим, что реальный период одиночества в его судьбе всё же случился, когда он развёлся после длительного брака с матерью своей дочери Варвары (женщина на 6 лет старше своего супруга отказалась покидать насиженное и спокойное место и ехать за мужем в шумную Москву, где отношения на расстоянии окончательно разбили семью). Но, по версии близких друзей семьи Дроновых, причиной развода стала банальная измена. Причём первой якобы не выдержала разлуку жена Ярослава, который не смог простить ей предательство и подал на развод.

Одиноким Шаман был сравнительно не долго – всего через год после расторжения официального брака он был замечен в компании Елены Мартыновой. Вторая супруга Шамана — топ-менеджер компании «Мегафон», заместитель гендиректора многопрофильного международного холдинга, занимающая, по разным данным, и другие крутые должности, старше него на 16 лет (учитывая, что и первая жена превосходила певца по возрасту, это не удивительно). В законном браке они прожили уже 5 лет.

Обитает пара обитает в элитном поселке Барвиха Хиллс на Рублевке, где каждый из сотни коттеджей выстроен в голландском стиле и снабжен террасой, каминным залом, финской сауной, прачечной, спортзалом и, по слухам, системой подземных автомобильных дорог.

Сам исполнитель патриотических песен отрицает факт владения и проживания в элитном жилье и уверяет, что снимает скромную квартирку в Москве.