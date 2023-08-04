Замкнутый круг. ЖК «Да Винчи» сдан, но власти акт ввода не дают

В посёлке Ложок рядом с Новосибирским Академгородком с 2019 года строится малоэтажный жилой комплекс «Да Винчи». Многие объекты уже сданы, в них проживает около 800 семей. Застройщик в июле этого года завершил строительство очередных четырех домов раньше обещанного срока, но районная администрация отказала вводить их в эксплуатацию на незаконных, по мнению застройщика, основаниях. Причиной назвали недостаточное водоснабжение поселка, за которое, к слову, должна отвечать муниципальная организация. Теперь застройщик собирается оспаривать решение властей через суд.

Отключения воды

Застройщиком ЖК «Да Винчи» является ООО СЗ «Академ-Развитие», которая входит в группу компаний «Север». Фирма комплексно застраивает посёлок Ложок Новосибирского района малоэтажными многоквартирными домами. Первые объекты были сданы в эксплуатацию в 2019-м году.

В начале июня 2023 года в связи с установлением жаркой и засушливой погодой, в посёлке возникла проблема с водоснабжением. Началось отключение воды, в том числе в ЖК «Да Винчи». Директор УК жилого комплекса встретилась с руководством МУП «Ложок» (отвечает за водоснабжение района), чтобы узнать причины таких перебоев.

Выяснилось, что из-за аномальной жары местные СНТ стали значительно больше потреблять воды. Дачники наполняли бассейны и использовали воду для поливки огородов. Из-за этого на территории посёлка водоснабжения стало не хватать остальным домам.

Руководитель ГК «Север», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин объяснил, что необходимо сделать для решения проблемы. Его видеообращение к жителям «Да Винчи» опубликовали на официальном сайте застройщика.