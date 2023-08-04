Замкнутый круг. ЖК «Да Винчи» сдан, но власти акт ввода не дают

В посёлке Ложок рядом с Новосибирским Академгородком с 2019 года строится малоэтажный жилой комплекс «Да Винчи». Многие объекты уже сданы, в них проживает около 800 семей. Застройщик в июле этого года завершил строительство очередных четырех домов раньше обещанного срока, но районная администрация отказала вводить их в эксплуатацию на незаконных, по мнению застройщика, основаниях. Причиной назвали недостаточное водоснабжение поселка, за которое, к слову, должна отвечать муниципальная организация. Теперь застройщик собирается оспаривать решение властей через суд.
Отключения воды
Застройщиком ЖК «Да Винчи» является ООО СЗ «Академ-Развитие», которая входит в группу компаний «Север». Фирма комплексно застраивает посёлок Ложок Новосибирского района малоэтажными многоквартирными домами. Первые объекты были сданы в эксплуатацию в 2019-м году.
В начале июня 2023 года в связи с установлением жаркой и засушливой погодой, в посёлке возникла проблема с водоснабжением. Началось отключение воды, в том числе в ЖК «Да Винчи». Директор УК жилого комплекса встретилась с руководством МУП «Ложок» (отвечает за водоснабжение района), чтобы узнать причины таких перебоев.
Выяснилось, что из-за аномальной жары местные СНТ стали значительно больше потреблять воды. Дачники наполняли бассейны и использовали воду для поливки огородов. Из-за этого на территории посёлка водоснабжения стало не хватать остальным домам.
Руководитель ГК «Север», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин объяснил, что необходимо сделать для решения проблемы. Его видеообращение к жителям «Да Винчи» опубликовали на официальном сайте застройщика.
Для справки: в настоящее время в посёлке есть восемь скважин, из которых работает только четыре. При запуске шести ситуация мало меняется, и в систему поступает всего 642 куб. метров воды в сутки. Замеры показывали, что требуется промыть скважины и установить повысительные насосы, выполнить наладку гидравлических режимов, что значительно увеличит производительность системы водоснабжения. Это прямая обязанность МУП «Ложок» и Администрации района.
Отказ в вводе в эксплуатацию
Следует отметить, что перед возведением объектов застройщик получает разрешение на строительство. Оно предполагает, что на застраиваемой территории есть все ресурсы для обеспечения будущих жителей водой, светом, теплом и другими коммунальными ресурсами.
В июле 2023 года ООО СЗ «Академ-Развитие» раньше срока завершило строительство очередных четырех многоквартирных домов. Застройщик получил финальный документ – ЗОС – заключение о соответствии объекта строительства (выдает Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области). Этот документ означает, что дома полностью готовы к эксплуатации. Он учитывает и тот факт, что будущие жильцы будут полностью обеспечены необходимыми коммунальными услугами. Документ подтверждает проделанную застройщиком работу, но последнее слово оставалось за районной администрацией, которая в итоге отказалась вводить объекты в эксплуатацию.
Получается несоответствие – власти предоставляют застройщику землю, выдают разрешение на строительство, по итогу выдают заключение о соответствии домов всем строительным нормативам, а потом воды оказывается слишком мало и в вводе в эксплуатации домов отказывают.
Кому-то воды хватает, а кому-то нет
Как сообщил «АиФ-Новосибирск» источник, знакомый с ситуацией, на территории посёлка ведут застройку ещё два застройщика. Так, группе компаний «Технопарк Новосибирского Академгородка» тоже отказали ввести в эксплуатацию свои объекты по схожей причине, из-за чего данный застройщик будет оспаривать решение администрации в суде. А вот застройщик ЖК Tesla Park, наоборот, получил разрешение от администрации, несмотря на проблему с нехваткой воды.
Почему одни компании получают разрешение на ввод, а другие нет – вопрос открытый. «Академ-Развитие» готовится подать документы в прокуратуру и заявление в суд. В компании отмечают, что подобные вопросы должны решаться в срочном порядке и уверены, что надзорное ведомство будет на стороне застройщика, так как на руках имеется вся необходимая документация.
«Академ-Развитие» будет добиваться скорейшего решения вопроса и сделает всё возможное, чтобы выдать ключи своим дольщикам в срок.