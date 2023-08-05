Число пострадавших от взрыва газа в пятиэтажке Канска увеличилось до 13

В Красноярском крае 4 августа произошел взрыв газа в квартире, пострадали более 10 человек.

Количество обратившихся за медпомощью после взрыва бытового газа в жилом доме в Канске составило 13 человек. Об этом сообщил “Интерфакс” со ссылкой на краевой Минздрав.

По данным агентства, из 13 человек двое несовершеннолетних. Госпитализированы семь человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Канске. По данным СК, днем 5 августа рабочие меняли трубопровод в квартире пятиэтажном доме. Во время работ произошел взрыв, в результате чего пострадали более 10 человек.

“Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначается комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы”, — говорится в сообщении СК.

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