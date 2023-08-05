Известный танцор из Новосибирска чуть не устроил ДТП в центре города

В Новосибирске известный танцор станцевал на проезжей части в центре города.

В Новосибирске известный танцор исполнил танец на проезжей части в центре города. Кадры опубликовал телеграм-канал "АСТ-54 Black".

Мужчина с колонкой, по неизвестной причине, решил выйти на дорогу и станцевать между едущих машин. Ранее он всегда танцевал возле пешеходного перехода или на островке безопасности.



Водитель белой Тойоты пытается аккуратно объехать танцора, однако он целенаправленно мешает проезду, прижимаясь ближе к машине.

"Сегодня он покинул свой пост на островке безопасности и выдал перфоманс прямо на Красном проспекте, мешая проезду автомобилей", — сообщили в паблике.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирцы присоединились к известному «городскому танцору» на улице.