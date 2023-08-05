Педиатр Хлынова рассказала о важности грудного вскармливания

Эксперт Всероссийского благотворительного проекта «Здоровое поколение», врач-педиатр Юлия Хлынова в рамках Всероссийской недели грудного вскармливания дала рекомендации матерям и объяснила, почему этот проект важен для детей и их родителей.

«Эта тема была актуальна во все времена и особенно сейчас, когда темп жизни задаёт ритм, и многие женщины не хотят выпадать из карьерного роста и стараются выйти из декретного отпуска быстрее, тем самым лишая своих малышей грудного вскармливания, а именно тесного материнского контакта с бесценно-полезным питанием», — отметила Юлия Хлынова в беседе с корреспондентом «Сиб.фм».

Врач добавила, что грудное кормление, помимо всего прочего — это передача счастья, передача эмоций, которые зарядят ребёнка на многие и многие годы.

«При кормлении мы начинаем программировать малыша, пока он маленький на добро, тепло, на что-то светлое, чего нельзя ничем заменить. И ребёнок, кормящийся грудным молоком, будет гораздо счастливее», — считает Юлия Александровна.

Как показывают результаты исследований, грудное молоко очень полезно для младенцев. Там содержится достаточное количество белков, умеренное количество углеводов, и содержание жиров, наоборот очень низкое.

Юлия Хлынова с гордостью отметила, что как врач активно участвует в проекте «Здоровое поколение», который, по её мнению, важен для молодых родителей.

«Я выступаю спикером, занимаюсь разработкой модулей уроков, которые доступны всем зарегистрировавшимся участникам нашего проекта абсолютно бесплатно. Согласитесь, здорово вот так быстро получать нужную и полезную информацию от специалистов из разных сфер детства, а ещё вся информация представлена в удобном формате: гайды, методички, видеоролики на самые животрепещущие темы! Благодаря ресурсу молодые и опытные родители, а также бабушки и дедушки смогут получить достоверную информацию о внедрении принципов здорового образа жизни буквально с рождения, формировании правильного рациона питания и пищевого поведения детей от 0 до 18 лет. С помощью современного контента и оказания помощи тем, кому это действительно важно, мы создаем целое сообщество людей, стремящихся к здоровому образу жизни», — рассказала эксперт.

Участником проекта абсолютно бесплатно может стать любой гражданин нашей страны — достаточно зарегистрироваться на сайте. Он постоянно будет дополняться новыми материалами. Также в планах организации — проведение онлайн и офлайн мероприятий и разработка подкастов.