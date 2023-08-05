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общество проиcшествия

Под Новосибирском 9-летняя девочка погибла в страшном ДТП с грузовиком

Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области

В страшной аварии погибла 9-летняя девочка в Новосибирской области.

Вечером 4 июля в Тататрском районе Новосибирской области произошло ДТП с грузовиком на 960 километре трассы Р-254, в результате которого погибла 9-летняя девочка. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Водитель Hyundai Solaris ехал в сторону Новосибирска. При обгоне на перекрёстке он столкнулся с автомобилем Honda CR-V, который поворачивал налево на пересечении дорог. После чего Hyundai столкнулся со встречным грузовым автомобилем FAW», — говорится в сообщении.

Фото Под Новосибирском 9-летняя девочка погибла в страшном ДТП с грузовиком 2

Девочка девяти лет получила травмы и скончалась на месте. Водитель и два пассажира, 12-летняя девочка и 38-летняя женщина, госпитализированы.

Напомним, что вечером 4 августа подросток на электросамокате сбил трёхлетнего мальчика в Новосибирске. Его доставили в больницу.

Ранее водитель электросамоката сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе в Новосибирска.

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Диана Джафарова
журналист

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