Под Новосибирском 9-летняя девочка погибла в страшном ДТП с грузовиком

В страшной аварии погибла 9-летняя девочка в Новосибирской области.

Вечером 4 июля в Тататрском районе Новосибирской области произошло ДТП с грузовиком на 960 километре трассы Р-254, в результате которого погибла 9-летняя девочка. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Водитель Hyundai Solaris ехал в сторону Новосибирска. При обгоне на перекрёстке он столкнулся с автомобилем Honda CR-V, который поворачивал налево на пересечении дорог. После чего Hyundai столкнулся со встречным грузовым автомобилем FAW», — говорится в сообщении.

Девочка девяти лет получила травмы и скончалась на месте. Водитель и два пассажира, 12-летняя девочка и 38-летняя женщина, госпитализированы.

Напомним, что вечером 4 августа подросток на электросамокате сбил трёхлетнего мальчика в Новосибирске. Его доставили в больницу.

Ранее водитель электросамоката сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе в Новосибирска.