Ретроградная Венера-2023: астрологи рассказали, кого ждет развод и крах отношений

В периоды попятное движения планет ближнего Космоса большинство землян, как правило, «тормозят» в разных сферах жизни. Ретроградная Венера особо жёстко погрузить людей в пересмотр любых отношений, уверяют российские астрологи. Портал «Сиб.фм» публикует экспертную инструкцию прохождения ретро-периода с 23 июля по 4 сентября 2023 года для всех знаков Зодиака.
В зависимости от принадлежности к знаку Зодиакального круга, ретро-венера отразится не самым лучшим образом на качестве жизни людей в целом и в отдельных сферах в частности, пишет в своём блоге в «ВК» астролог Надежда Денисова:
- в отношениях с другими людьми,
- в проявлении смелости, напористости, активности,
- в обработке информации,
- в получении и усвоении знаний, обучении,
- в принятии норм и правил, ограничений и дисциплины.
ОВЕН (Солнце или Асцендент в Овне, транзит ретро Венеры по 5 дому)
Попятный транзит Венеры может принести вам возращение бывших возлюбленных, а вместе с ними и старые проблемы. Не стоит выяснять отношения с ними, если вы не уверены в том, что вы на самом деле хотите.
ТЕЛЕЦ (Солнце или Асцендент в Тельце, транзит ретро Венеры по 4 дому)
В период время ретроградной Венеры с 23 июля по 4 сентября 2023 года хорошо разобраться в старых семейных проблемах, особенно если речь заходит о финансах (пересмотрите свои семейные бюджеты, что-то добавьте, а кое-что и вычеркните).
БЛИЗНЕЦЫ (Солнце или Асцендент в Близнецах, транзит ретро Венеры по 3 дому)
Ретро-Венера принесёт вам возможность пересмотреть отношения с близкими родственниками (братьями, сестрами, кузенами) либо людьми, с которыми у вас нет родства, но которые постоянно где-то рядом с вами (соседи).
РАК (Солнце или Асцендент в Раке, транзит ретро Венеры по 2 дому)
Для вас ретроградная Венера – это хороший период, чтобы пересмотреть свои отношения с деньгами, оглянуться назад, сделать верные выводы. Не исключено, что вернутся старые способы зарабатывания. К примеру, могут позвонить со старой работы.
ЛЕВ (Солнце или Асцендент во Льве, транзит ретро Венеры по 1 дому)
Венера движется ретроградно по вашему знаку, усиливая внимание к самим себе. Хорошо в этот период пересмотреть свой имидж, либо вернуть что-то старое.
ДЕВА (Солнце или Асцендент в Деве, транзит ретро Венеры по 12 дому)
Ретроградная Венера напомнит вам о былых чувствах, либо вы начнете больше думать о бывших и вспоминать прошлое во всех подробностях. Есть опасность поддаться иллюзиям и не обратить внимание на какие-то важные вещи.
ВЕСЫ (Солнце или Асцендент в Весах, транзит ретро Венеры по 11 дому)
В период с 23 июля по 4 сентября 2023 года у вас появится возможность вернуться к своим старым планам и надеждам, особенно в том, что касается участия в коллективах, группах, либо любых проектах вместе с друзьями. Однако могут всплыть и старые проблемы в дружеских коллективах.
СКОРПИОН (Солнце или Асцендент в Скорпионе, транзит ретро Венеры по 10 дому)
На первый план в ретроградный период романтичной Венеры у вас выйдут профессиональные проблемы. Предоставится возможность вернуться к старым незакрытым темам или старым незакрытым целям. Переоцените их по-новому.
СТРЕЛЕЦ (Солнце или Асцендент в Стрельце, транзит ретро Венеры по 9 дому)
Ретроградная Венера обострит потребность в знаниях и желание узнать что-то новое или сменить обстановку. Смело езжайте в отпуск и лучше в те места, где уже бывали ранее, либо туда, куда давно хотели поехать, но все откладывали.
КОЗЕРОГ (Солнце или Асцендент в Козероге, транзит ретро Венеры по 8 дому)
В период с 23 июля по 4 сентября 2023 года может особо остро подняться финансовая тема – проверьте правильность оформления различных страховок и своевременность оплаты налогов. Тратить и инвестировать деньги в это время следует с умом.
ВОДОЛЕЙ (Солнце или Асцендент в Водолее, транзит ретро Венеры по 7 дому)
Транзит Венеры для вас будет связан с отношениями и партнерством в первую очередь, поэтому возвращение к бывшим или решение каких-то старых вопросов, связанных с ними. В этот период нежелательно знакомится и начинать новые отношения, но вполне удачно разобраться со старыми.
РЫБЫ (Солнце или Асцендент в Рыбах, транзит ретро Венеры по 6 дому)
Для вас наступило время пересмотра привычек и возращения к старому. Вполне могут всплыть какие-то застарелые проблемы и обиды, которые в настоящее время есть все шансы решить и избавится от них.