Ретроградная Венера-2023: астрологи рассказали, кого ждет развод и крах отношений

В периоды попятное движения планет ближнего Космоса большинство землян, как правило, «тормозят» в разных сферах жизни. Ретроградная Венера особо жёстко погрузить людей в пересмотр любых отношений, уверяют российские астрологи. Портал «Сиб.фм» публикует экспертную инструкцию прохождения ретро-периода с 23 июля по 4 сентября 2023 года для всех знаков Зодиака.

В зависимости от принадлежности к знаку Зодиакального круга, ретро-венера отразится не самым лучшим образом на качестве жизни людей в целом и в отдельных сферах в частности, пишет в своём блоге в «ВК» астролог Надежда Денисова:

- в отношениях с другими людьми,

- в проявлении смелости, напористости, активности,

- в обработке информации,

- в получении и усвоении знаний, обучении,

- в принятии норм и правил, ограничений и дисциплины.

ОВЕН (Солнце или Асцендент в Овне, транзит ретро Венеры по 5 дому)

Попятный транзит Венеры может принести вам возращение бывших возлюбленных, а вместе с ними и старые проблемы. Не стоит выяснять отношения с ними, если вы не уверены в том, что вы на самом деле хотите.

ТЕЛЕЦ (Солнце или Асцендент в Тельце, транзит ретро Венеры по 4 дому)

В период время ретроградной Венеры с 23 июля по 4 сентября 2023 года хорошо разобраться в старых семейных проблемах, особенно если речь заходит о финансах (пересмотрите свои семейные бюджеты, что-то добавьте, а кое-что и вычеркните).

БЛИЗНЕЦЫ (Солнце или Асцендент в Близнецах, транзит ретро Венеры по 3 дому)

Ретро-Венера принесёт вам возможность пересмотреть отношения с близкими родственниками (братьями, сестрами, кузенами) либо людьми, с которыми у вас нет родства, но которые постоянно где-то рядом с вами (соседи).

РАК (Солнце или Асцендент в Раке, транзит ретро Венеры по 2 дому)

Для вас ретроградная Венера – это хороший период, чтобы пересмотреть свои отношения с деньгами, оглянуться назад, сделать верные выводы. Не исключено, что вернутся старые способы зарабатывания. К примеру, могут позвонить со старой работы.

ЛЕВ (Солнце или Асцендент во Льве, транзит ретро Венеры по 1 дому)

Венера движется ретроградно по вашему знаку, усиливая внимание к самим себе. Хорошо в этот период пересмотреть свой имидж, либо вернуть что-то старое.

ДЕВА (Солнце или Асцендент в Деве, транзит ретро Венеры по 12 дому)

Ретроградная Венера напомнит вам о былых чувствах, либо вы начнете больше думать о бывших и вспоминать прошлое во всех подробностях. Есть опасность поддаться иллюзиям и не обратить внимание на какие-то важные вещи.

ВЕСЫ (Солнце или Асцендент в Весах, транзит ретро Венеры по 11 дому)

В период с 23 июля по 4 сентября 2023 года у вас появится возможность вернуться к своим старым планам и надеждам, особенно в том, что касается участия в коллективах, группах, либо любых проектах вместе с друзьями. Однако могут всплыть и старые проблемы в дружеских коллективах.

СКОРПИОН (Солнце или Асцендент в Скорпионе, транзит ретро Венеры по 10 дому)

На первый план в ретроградный период романтичной Венеры у вас выйдут профессиональные проблемы. Предоставится возможность вернуться к старым незакрытым темам или старым незакрытым целям. Переоцените их по-новому.

СТРЕЛЕЦ (Солнце или Асцендент в Стрельце, транзит ретро Венеры по 9 дому)

Ретроградная Венера обострит потребность в знаниях и желание узнать что-то новое или сменить обстановку. Смело езжайте в отпуск и лучше в те места, где уже бывали ранее, либо туда, куда давно хотели поехать, но все откладывали.

КОЗЕРОГ (Солнце или Асцендент в Козероге, транзит ретро Венеры по 8 дому)

В период с 23 июля по 4 сентября 2023 года может особо остро подняться финансовая тема – проверьте правильность оформления различных страховок и своевременность оплаты налогов. Тратить и инвестировать деньги в это время следует с умом.

ВОДОЛЕЙ (Солнце или Асцендент в Водолее, транзит ретро Венеры по 7 дому)

Транзит Венеры для вас будет связан с отношениями и партнерством в первую очередь, поэтому возвращение к бывшим или решение каких-то старых вопросов, связанных с ними. В этот период нежелательно знакомится и начинать новые отношения, но вполне удачно разобраться со старыми.

РЫБЫ (Солнце или Асцендент в Рыбах, транзит ретро Венеры по 6 дому)

Для вас наступило время пересмотра привычек и возращения к старому. Вполне могут всплыть какие-то застарелые проблемы и обиды, которые в настоящее время есть все шансы решить и избавится от них.