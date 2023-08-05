Рок-группа «Слот» отказалась выступать на фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске

Группа «Слот» отказалась выступать в Новосибирске на рок-фестивале «Ветер Сибири».

На фестивале в новосибирском Мочище с 11 по 13 июля не сможет выступить рок-группа «СЛОТ». Об этом её участники рассказали в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте».

«Хотим сообщить, что мы не сможем выступить на фестивале «Ветер Сибири» из-за логистических проблем», — говорится в сообщении.

Напомним, что в числе хедлайнеров фестиваля уже происходили замены. По требованию местного Союза отцов в конце марта с афиши фестиваля в Новосибирске убрали группу «Сплин» и заменили её солистом The Hatters Юрием Музыченко. Из изначального списка участников остались лишь Владимир Кузьмин и Вадим Самойлов.

Позже подписчики сообщества «Ветер Сибири» заметили новые перемены в афише. Оказалось, что вместо группы «Три дня дождя» будет выступать Мукка. Это может быть связано со скандалом с солистом группы «Три дня дождя» в Екатеринбурге. Он вышел пьяным на сцену и не смог провести концерт, после чего лейбл отменил все будущие выступления артиста.