Синоптики прогнозируют грозы и дожди 5 и 6 августа в Новосибирской области

Первые выходные августа в Новосибирской области будут теплыми и дождливыми.

В субботу и в воскресенье, 5 и 6 августа, в Новосибирской области ожидаются осадки. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.

В субботу температура воздуха составит +25...+30 градусов. Утром возможны туманы, в отдельных районах будет небольшие дожди, грозы. Ветер будет северо-восточным, его скорость составит 4-9 м/с с порывами до 16 м/с.

В воскресенье будет около +28 градусов. Местами ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с с порывами до 15 м/с.

Также с 5 по 7 августа в Новосибирской области будет высокая пожароопасность четвертого класса.

Напомним, синоптики пообещали россиянам экстремальный август.