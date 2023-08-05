В Канске коллега газовиков опроверг заявления о пьянстве бригады перед взрывом

Коллега газовиков из Канска заявил, что бригада выполняла работы в трезвом состоянии перед взрывом газа.

Коллега газовиков из Канска опроверг вину рабочих во взрыве газа в жилом доме. Об этом он рассказал корреспонденту «МК в Красноярске».

После взрыва газа в жилом доме в Канске очевидцы и комментаторы стали искать виновных. Ответственность за произошедшее положили на рабочих, которые в тот день проводили капремонт сетей в доме на улице Каландариашвили, 19. Одни называют их некомпетентными, другие — заметили пиво возле подсобного помещения. Тем не менее, коллега газовиков назвал версии об их причастности к происшествию безосновательными.

«Пиво у них было, но пьяными на работу они не выходили, я их знаю. Они купили напитки для того, чтобы отдохнуть после рабочего дня, а сейчас их обвиняют в том, что они пьяными делали капремонт», — пояснил коллега.

Напомним, что 4 августа в Канске Красноярского края произошёл взрыв газа в пятиэтажном доме, сообщили в ГУ МЧС. Из здания эвакуировали 200 жителей, среди них — 20 детей. В результате взрыва пострадали одиннадцать, а семеро — госпитализированы. Знакомые пострадавших рассказали подробности инцидента.