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общество проиcшествия

В Новосибирске автомобиль упал в яму с мыльной водой

Фото: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

Автомобиль провалился в яму с мыльной водой в Новосибирске.

5 августа в Новосибирске автомобиль провалился в яму с мыльной водой. Инцидент произошел возле дома №42 на улице Некрасова. Об этом рассказали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

«На Некрасова, 42, провалился асфальт, вследствие чего автомобиль наших подписчиков угодил в яму», — говорится в сообщении.

Как отмечают свидетели, авария произошла напротив бывшей территории новосибирского жирового комбината.

Известно, что никто из участников инцидента не пострадал.

Напомним, что 5 августа на Бердском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы, в него попало не менее пяти автомобилей.

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Диана Джафарова
журналист

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