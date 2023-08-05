В Новосибирске мужчины попытались украсть крышку от канализации в частном секторе

Жители Новосибирска пожаловались на кражу металла в частном секторе.

В Первомайском районе Новосибирска, в частном секторе "Южный", местные жители пожаловались на группу мужчин, которые крадут металл у людей. Об этом сообщили в паблике в "ВК" "АСТ-54".

По словам местных, инцидент произошел 1 августа. На опубликованных кадрах видно, что мужчины подъезжают к дому и пытаются что-то поднять с земли, однако это замечает хозяйка.

Читательница сообщества утверждает, что это группа цыган.

"1 августа была замечена группа цыган. Это уже не в первый раз — уже были попытки кражи у меня в частном секторе", — жалуется женщина.

Она добавила, что мужчины в этот раз хотели украсть крышку от канализации, ржавую кровать, а возле дома пытались вытащить закопанный металл.

"Их удачно спугнули", — шутит сибирячка.



Напомним, в Новосибирске девять из 115 цыган незаконно проживали возле СНТ «Спутник».