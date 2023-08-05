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общество проиcшествия

В Новосибирске неизвестные вскрыли банкомат на проспекте Дзержинского

Фото: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

На проспекте Дзержинского в Новосибирске неизвестные вскрыли банкомат.

5 августа неизвестные вскрыли банкомат в здании №1/4 на проспекте Дзержинского в Новосибирске. Инцидент произошёл в торговом центре «Практика уюта». Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На фотографиях видно, что у аппарата отломали переднюю стенку.

«В полицию поступило сообщение о порче аппарата. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что утром 5 июля жители Новосибирска заметили неизвестного мужчину с окровавленной головой в центре города возле ТЦ «Москва». Его руки по локоть также были испачканы кровью.

Ранее под Новосибирском на дороге из Академгородка в Ложок произошло ДТП, в результате которого был сбит лось.

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Диана Джафарова
журналист

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