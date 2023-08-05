В Новосибирске презентовали воздушное беспилотное такси

Первое в России беспилотное аэротакси презентовали в Новосибирске.

В Новосибирске на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023» представили первое в России беспилотное аэротакси S700. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что беспилотное такси предназначено не только для перевозки пассажиров, но и доставки грузов в труднодоступные места. Им управляет автопилот с помощью вписанного в планшет маршрута.

Стоимость опытного образца аэротакси составила 40 миллионов рублей, серийный будут продавать за 20 миллионов. Оно может взлететь на 3,5 километров, однако комфортным уровнем подъёма считается всего 200–300 метров. Новый транспорт рассчитан на двух пассажиров — на случай ЧП в нём оставили два парашюта. Грузоподъемность аппарата — 200 кг.

Создатели выпустят первую партию аэротакси из 250 моделей в течение двух лет.

Напомним, что в рамках проекта «Архипелаг 2023» в Новосибирске прошло самое массовое по числу участников командное соревнование по FPV-управлению беспилотников. В нём поучаствовали зарегистрировались 24 команды по 5 человек.