В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Бердском шоссе в Новосибирске.

5 августа на Бердском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black», в него попало не менее пяти автомобилей.

«Есть пострадавшие и, возможно, жертвы. Кроме того, на месте аварии образовалась большая пробка со стороны Бердска в Новосибирск», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и скорой помощи. Подробности выясняются.

Напомним, что 5 августа в Кировском районе Новосибирска лоб в лоб столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Nissan Sunny. Пострадали две девушки 24 и 34 лет.