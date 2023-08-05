В Новосибирске пропал 76-летний пенсионер Сергей Данилов

В Новосибирске ищут 76-летнего пенсионера, который ушел из дома.

В Новосибирске пропал 76-летний Сергей Данилов. Мужчина ушел 4 августа из своего дома в Ленинском районе и не вернулся. Об этом сообщили в ПСО "ЛизаАлерт".

Пожилой мужчина ростом 165 сантиметров, худощавое телосложение, при ходьбе ссутулится. У него седые волосы и зеленые глаза.

На момент исчезновения Сергей был одет в синюю спортивную жилетку, зеленую рубашку, черные брюки, светло-коричневые кроссовки и серую фуражку. Он также носил с собой рюкзак.

Помимо этого, у Сергея возможна потеря памяти. Если вы что-то знаете о его местонахождении или видели его где-то на улице, ообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске пропала 12-летняя девочка с розовыми волосами.