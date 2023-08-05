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общество

В Новосибирске пропала 12-летняя девочка с розовыми волосами

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт», Сиб.фм / коллаж Сиб.фм

В Заельцовском районе Новосибирска начали поиски 12-летней девочки с розовыми волосами.

31 июля в Заельцовском районе Новосибирска пропала 12-летняя Виктория Козубец с розовыми волосами. Вчера, 4 августа, заявка поступила в поисковый отряд «ЛизаАлерт», а уже сегодня волонтёры разместили ориентировку в социальных сетях.

«В отряд "ЛизаАлерт" поступила заявка о пропаже подростка. Пропала 31 июля этого года, вышла на прогулку, домой не вернулась. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети», — сообщила корреспонденту «Сиб.фм» руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова.

Рост девочки составляет 155–160 сантиметров, глаза — серо-зелёные, телосложение — нормальное. Особая примета пропавшей — ярко-розовые крашенные волосы.

В день пропажи она была одета в чёрную джинсовую куртку с бордовым капюшоном, тёмно-зелёную футболку, чёрные легинсы и чёрные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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Диана Джафарова
журналист

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