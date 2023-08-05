В Новосибирске синоптики назвали день наступления осени в 2023 году

Стало известно, когда в Новосибирске наступит осенняя погода.

В середине августа в Новосибирске наступит осенняя погода, сообщают синоптики. В ближайшие время новосибирцы смогут насладиться последними жаркими днями.

5 августа дневная температура достигнет +29 градусов. Осадков не предвидится, однако возможны слабые порывы ветра. 6 и 7 августа станет немного прохладнее — ночью температура приблизится к +15...+17 градусам, а днём столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

С середины августа ожидается волна холода, так как осень начнет приходить с Урала вместе с атлантическим циклоном.

По данным портала «Яндекс.Погода», с 7 августа до конца месяца ночная температура будет колебаться от +13 до +16 градусов. Дневная температура начнёт постепенно опускаться в середине месяца. С 13 августа этой даты до начала сентября столбик термометра не поднимется выше +20 градусов.

Напомним, что в субботу и в воскресенье, 5 и 6 августа, в Новосибирской области ожидаются осадки. С 5 по 7 августа в регионе будет высокая пожароопасность четвертого класса.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в ночь с 5 на 6 августа Луна, Сатурн и Юпитер выстроятся в одну линию над Новосибирском.