В Новосибирске тяжелый беспилотник «Партизан» запустят в серию в 2024 году

В 2024 году планируется выпуск десяти серийных экземпляров беспилотного самолета «Партизан», разработанного в Новосибирске.

В Новосибирске построят десять серийных экземпляров беспилотного самолёта «Партизан» к 2024 году. Об этом на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» сообщил председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев.

С 2019 года «Партизан» создают в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) по заказу Фонда перспективных исследований. Беспилотный самолет короткого взлёта и посадки планировали выпустить ещё в 2022 году, однако сроки пришлось сдвинуть из-за замены импортных узлов и агрегатов на отечественные.

Для обеспечения сверхкороткого взлета и посадки в проекте используется активный обдув крыла распределенной винто-моторной группой. Максимальная взлётная масса самолёта составит 3380 килограммов. Он сможет перевозить весь до одной тонны на расстояние до одной тысячи километров.

Напомним, что в Новосибирске на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023» представили первое в России беспилотное аэротакси S700. Беспилотное такси предназначено не только для перевозки пассажиров, но и доставки грузов в труднодоступные места.