В Новосибирской области жители и сотрудники дома милосердия страдают от кожной болезни

Кожной болезнью заразились жители и сотрудники дома милосердия под Новосибирском.

В Тогучинском районе Новосибирской области жители и сотрудники дома милосердия обнаружили вспышку кожной болезни. Оказалось, что это аллергический дерматит.

Это заболевание характеризуется воспалением кожи в результате контакта с аллергенами. Обычно симптомы этого заболевания проявляются на тыльной стороне кистей, лице и шее, предплечьях, плечах и ногах. При повторном контакте с аллергеном образуется экзема — болезненные покраснения кожи, сопровождающиеся характерным зудом, появлением пузырьковой сыпи и «намоканием» и «облазанием» кожи.

«После месяца работы выяснила такой факт, что у меня появились зуды на теле, начали выявляться прыщи. Зуд был неимоверный», — рассказала бывшая сотрудница учреждения корреспонденту РЕН-ТВ.

По её словам, всё начиналось с жжения. Через полчаса оно пропадало и на этом месте появлялись прыщи, которые после становились гнойниками и язвами.

«Было собрание. Приезжал директор и накричал на нас. Людей осматривать никто не стал, никакие новосибирские дерматологи. Лечение не проводилось», — отметила женщина.

Приехавшие врачи назвали заболевание старческим дерматитом и отказались разбираться в ситуации. Сотрудница уволилась из учреждения. Теперь она переживает, что заразит своих детей.

«У нас ничего нет, мы работаем по СанПиНу, мы обслуживаем, все как положено», — прокомментировала ситуацию заведующая.

Напомним, что в середине июня стало известно сразу о двух случаях жестокого обращения в частном пансионате Новосибирска «Рэмели»: в одном случае ветерана ВОВ забрали с травмами домой, а в другом – в тех же стенах умер 77-летний полковник в отставке.