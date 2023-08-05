В тайге под Новосибирском нашли архив Сиблага

В Новосибирской области путешественники нашли архив времён сталинский репрессий.

Путешественники сообщества «Территория Сибири» обнаружили личные дела осуждённых и архивные документы леспромхоза в заброшенном доме у Пихтовки в Колыванском районе Новосибирской области. Своей находкой они поделились в социальных сетях.

«Нами найдены личные дела осуждённых по 58 "политической" статье, и приказы леспромхоза с 1939 по 1960-е годы. Удивительно, но эти документы гниющим ветхим мусором просто валялись среди развалин конторы», — говорится в сообщении.

По словам путешественников, страницы истлели и слиплись, чернила потекли, а в бумаге завелись черви. Они отметили, что аккуратно пытаются «спасти» остатки документов.

В группе опубликованы несколько выдержек из найденных архивов. Например, в одной из них рассказывается о рабочем III категории Айзене Юзефе, который не вышел на работу 24 июня 1941 из-за болезни. Однако, по словам автора документа, справка врача говорит об обратном.

«В связи с нарушением указа Президиума Верховного Совета от 20.06.1940 года, дело гр. Айзена передать в суд для привлечения к уголовной ответственности», — цитируют путешественники записи в документах.

Они также отметили, что в сухих формулировках отразилась целая эпоха: от сталинских репрессий до голодных лет Великой Отечественной войны, когда женщины отправлялись собирать шиповник в зимний лес.

Члены сообщества продолжают изучать архивы, а также готовят новую экскурсионную программу в Пихтовке.

Напомним, что в Новосибирске у гендиректоров «Тяжстанкогидропресса» арестовали имущество на 750 миллионов рублей.