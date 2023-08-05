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проиcшествия

Водитель ГАЗели насмерть сбил лося на трассе под Новосибирском

Фото из телеграмм-канала "АСТ-54 Black"

На трассе в Новосибирской области 4 августа произошло ДТП, в котором погиб лось.

В пятницу, 4 августа, под Новосибирском на дороге из Академгородка в Ложок произошло ДТП с участием лося. Как сообщили в телеграмм-канале "АСТ-54 Black", водитель “ГАЗели” сбли животное и оно погибло на месте.

На кадрах с места происшествия видно тело лося, лежащее на обочине. У “ГАЗели”, сбившей животное, заметен логотип «Леруа Мерлен».

Более подробной информации о ДТП пока нет, на месте работали сотрудники ГИБДД.

Напомним, в июне появилось видео, как лось пытался переплыть с одного берега Оби на другой, но в процессе передумал.

#Новосибирская область #ДТП #лось
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Марина Домрачева
Журналист

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