Водитель ГАЗели насмерть сбил лося на трассе под Новосибирском

На трассе в Новосибирской области 4 августа произошло ДТП, в котором погиб лось.

В пятницу, 4 августа, под Новосибирском на дороге из Академгородка в Ложок произошло ДТП с участием лося. Как сообщили в телеграмм-канале "АСТ-54 Black", водитель “ГАЗели” сбли животное и оно погибло на месте.

На кадрах с места происшествия видно тело лося, лежащее на обочине. У “ГАЗели”, сбившей животное, заметен логотип «Леруа Мерлен».

Более подробной информации о ДТП пока нет, на месте работали сотрудники ГИБДД.

Напомним, в июне появилось видео, как лось пытался переплыть с одного берега Оби на другой, но в процессе передумал.