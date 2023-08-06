Прямая трансляция матча «Сибирь» — «Динамо» Минск 6 августа

Новосибирская «Сибирь» проведёт на выезде первый контрольный матч межсезонья против минского «Динамо».

Новосибирский хоккейный клуб в воскресенье, 6 августа, проведёт первый контрольный матч межсезонья против минского «Динамо». Встреча назначена на 19:00 по новосибирскому времени и состоится на домашней площадке белорусского клуба.

Прямая трансляция противостояния доступна на YouTube-канале «Хоккей Беларуси», также она будет размещена на сайте Сиб.фм.

Напомним, 1 августа в Новосибирске стартовала продажа абонементов на хоккейные матчи клуба «Сибирь». До этого дня купить пропуск на все матчи сезона могли только обладатели прошлогодних абонементов.

«Подписка» на все матчи сезона 2023/24, включая первый раунд плей-офф, обойдется в 13 900 рублей. Купить её можно на сайте хоккейного клуба или в кассах стадиона «Сибирь» на улице Бориса Богаткова с 10:00 до 20:00 в рабочие дни и до 17:00 в выходные и по праздникам.

Открытие «Сибирь-Арены» запланировано на 13 августа, а первый домашний матч «Сибири» состоится 7 сентября с командой «Барыс» из Астаны.