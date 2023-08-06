Грузди, белые грибы и маслята: какие грибы можно собирать в августе 2023 в Сибири

В Сибири стартовал грибной сезон. По мнению заядлых грибников, в нынешнем августе никто не вернётся из леса без богатого «улова». Портал «Сиб.фм» публикует список съедобных и несъедобных грибов наших бескрайних лесов.

Начнём с «золотых» правил всех сибирских грибников:

1. Не знаешь — не бери! Собирайте только хорошо знакомые виды грибов.

2. «Лови» грибы в экологически чистых местах (вдали от автодорог, магистралей и вне населённых мест).

3. Неотложная переработка (сортировка, промывка и термическая обработка грибов производится в день сбора, поскольку белок, из которого состоит гриб, быстро портится).

4. Правильная тара (пластиковые вёдра и полиэтиленовые пакеты выделяют токсины, от которых грибы быстро портятся, не доехав до дома).

5. Старые, переросшие и червивые грибы обходи стороной!

6. Не пробуй грибы на язык во время сбора!

7. Не храни грибы в тепле (крайне скоропортящийся продукт).

К августовском списке самых вкусных и полезных съедобных грибов Сибири есть самые популярные подберезовики, подосиновики, лисички, белый гриб, валуи, маслята, сыроежки, грузди и подгруздки (сухие грузди). Чуть позднее появятся опята и вёшенки. Самый богатый «улов» грибов в 2023 году ожидается и уже фиксируется в Кудряшовском, Сузунском и Караканском борах, ведь для них нынешнее лето создало самые благоприятные условия, когда тепло чередовалось с обильными дождями.

Список ядовитых сибирских грибов венчает, к удивлению многих любителей «тихой» охоты, коровяки (коровники или свинушки). Несмотря на свою популярность среди сибирских грибников, этот гриб опасен для здоровья, уверяет биолог и миколог (специалист по грибам) Ринат Султанов. По его экспертному мнению, нести домой такие грибы можно лишь на свой страх и риск.

Также в августе на бескрайних сибирских просторах появляется бледная поганка и галерина окаймленная. Оба грибных сорта настолько ядовиты, что даже прикосновение к ним крайне опасно: «В последние годы ее всё больше в нашем регионе: меняется климат и появляется возможность для ее прорастания», предупредил эксперт Султанов.

Что касается самого «популярного» ядовитого гриба мухомора, то его сбор вполне возможен, но лишь в лечебных целях (домашние настойки из этого гриба спасают людей от суставных болей, остеохондрозов и прочих проблем с костями). С этим утверждением согласна и официальная медицина, которая настаивает лишь на наружном применении таких домашних препаратов.