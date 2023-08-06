«Сибирь» обыграла «Динамо» Минск в первом контрольном матче межсезонья

ХК «Сибирь» одолел минский клуб по буллитам.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу со счётом 2:3 в первом контрольном матче межсезонья-2023 против минского «Динамо». Встреча прошла на домашней площадке белорусской команды 6 августа.

Сибиряки открыли счёт в первом периоде матча, гости сравняли счёт — к концу двадцатиминутки табло показывало 1:1. Второй период прошёл без изменений, борьба в последнем отрезке завершилась со счётом 2:2. Исход встречи решился после серии буллитов, где «Сибирь» оказалась сильнее.

Напомним, 1 августа в Новосибирске стартовала продажа абонементов на хоккейные матчи клуба «Сибирь». До этого дня купить пропуск на все матчи сезона могли только обладатели прошлогодних абонементов.

«Подписка» на все матчи сезона 2023/24, включая первый раунд плей-офф, обойдется в 13 900 рублей. Купить её можно на сайте хоккейного клуба или в кассах стадиона «Сибирь» на улице Бориса Богаткова с 10:00 до 20:00 в рабочие дни и до 17:00 в выходные и по праздникам.

Открытие «Сибирь-Арены» запланировано на 13 августа, а первый домашний матч «Сибири» состоится 7 сентября с командой «Барыс» из Астаны.