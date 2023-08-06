В Минтрансе России допустили применение ИИ для пилотирования дронов в городах

В каждом городе России выделят специальные зоны для запуска БПЛА.

В России обсуждают возможность безопасного полета дронов в городских условиях. Для их запуска и координации понадобится искусственный интеллект. Такую идею озвучил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик на образовательном интенсиве «Архипелаг 2023» В Новосибирске.

При возрастании числа дронов в воздухе над городами нагрузка вырастет, и для них понадобится интегрированная система управления.

«Понятно, что это возрастание нагрузки, здесь собираемся искусственный интеллект привлечь (...) Есть несколько вариантов решения», — отметил Игорь Чалик.

Применение дронов в сельском хозяйстве также упростят. Это будет поэтапный процесс, и он начнётся с 1 сентября 2023 года. Уже к 1 марта 2024 года планируется в каждом городе России выделить специальные зоны для полётов дронов. Территории установят в Минтрансе по обращению местных администраций.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в 2024 году создадут центр беспилотников за 2 млрд рублей. Центр беспилотных дронов создадут на базе Технопарка в Академгородке. Его площадь составит 120 тысяч квадратных метров. Примыкающую к зданию территорию в 360 гектаров займёт лётно-испытательный комплекс и опытная площадка. Дополнительные площади под разработку дронов выделят НГТУ и СибНИА им. Чаплыгина.