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общество проиcшествия

В Новосибирске полиция начала проверку видео массовой драки на Берёзовой роще

Фото: Telegram-канал «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске полиция проверяет видео с массовой дракой на Березовой роще.

Полиция Новосибирска начала проверку информации о массовой драче около остановки метро «Берёзовая роща». Видео опубликовали в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Днём на пешеходном переходе около остановки «Берёзовая роща» остановился ВАЗ-2105, в котором ехали молодые люди, и включил аварийный сигнал. Водитель вышел из машины и пошёл по пешеходному переходу. За ним выбежал ещё один, и началась драка. Еще два молодых человека с заднего сиденья автомобиля пошли их разнимать.

Теперь полиция проверит информацию из видео, и будет устанавливать личности подравшихся.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске двое пьяных мужчин подрались из-за 150 рублей. Им не хватало денег на пиво, и они начали драться, выясняя, кто будет платить.

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Сергей Щукин
Журналист

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