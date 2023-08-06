В Новосибирске продолжаются поиски 12-летней Виктории Козубец

В Новосибирске пропала 12-летняя девочка с розовыми волосами.

В Новосибирске с 31 июля ищут пропавшую 12-летнюю Викторию Козубец. Девочка ушла на прогулку и не вернулась. Об этом сообщили волонтёры поискового отряда Лиза Алерт.

Приметы пропавшей: рост 155-160 см, нормальное телосложение, розовые крашеные волосы, глаза серо-зелёные.

Одежда: чёрная джинсовая куртка с бордовым капюшоном, тёмно-зелёная футболка, чёрные легинсы, чёрные кроссовки.

Девушка пропала в Заельцовском районе 31 июля. По оценкам волонтёров, она может находиться в любом районе Новосибирска и в его пригородах.

Если вам что-то известно о местонахождении и состоянии пропавшей, волонтёры Лиза Алерт просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.