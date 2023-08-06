В Новосибирске синоптики сообщили, когда придет осенняя погода в 2023 году

В Новосибирске синоптики назвали день наступления осени в 2023 году.

В Новосибирске похолодание вплоть до осенних заморозков начнётся уже во второй половине августа. Такой прогноз представили в гидрометцентре и онлайн-сервисах.

По данным прогнозов, последние тёплые дни летом 2023 года ожидаются только в первой декаде августа: в эти дни возможна температура до +33 градусов. После этого в Новосибирской области наступит похолодание. Уже с понедельника, 7 августа, температура ночью будет в пределах +13..+16 градусов, а днём не выше +25.

С 13 августа и до начала сентября показатели термометра не поднимутся выше +20 градусов. Ночные температуры опустятся до отметки +6. Также с 11 августа в Новосибирске начнётся неделя дождей: осадки будут идти 5 дней подряд, с пятницы по вторник, и вновь повторятся 17 и 18 августа.

После 20 августа в Новосибирской области ночи станут значительно холоднее. Возможны заморозки до -2 градусов ночью, а днём в среднем температура составит +17 градусов. Конец месяца также будет дождливым: с 21 по 29 августа каждый день в Новосибирске ожидаются дожди. Последние 2 дня лета будут солнечными и холодными.

Предварительно 1 сентября ожидается также дождливая погода.