В Новосибирске установят трамвайные платформы как в Вене за 166 млн рублей

В Новосибирске появятся трамвайные платформы венского типа за 166 млн рублей.

В Новосибирске построят 6 трамвайных платформ венского типа. Первую уже монтируют на остановке Учительская. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть в своем Telegram-канале.

Все 6 платформ должны доделать до 30 сентября. Это трамвайные комплексы с новым покрытием. Отремонтируют также примыкающие к ним тротуары и лестницы. Затраты на эти работы составили 166 млн рублей.

Платформы венского типа на 15 сантиметров выше проезжей части. Это позволит маломобильным пассажирам проще входить в салон трамвая — особенно новых моделей, без ступенек на центральной площадке. Также возвышение платформы обеспечит снижение скорости проезжающих рядом автомобилей и даст больший приоритет пассажирам.

Также на Учительской уложат новое дорожное покрытие, обновят тротуары, дорожные знаки и светофоры, установят камеры фиксации нарушений ПДД.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пустят трамвай до Снегирей и Родников. Трамвайные линии проложат с возведением эстакады над железной дорогой. Конечная остановка трамвая будет находиться в месте пересечения Красного проспекта с улицей Краузе. Трамвайное депо собираются построить в районе пересечения улиц Курчатова и Мясниковой.