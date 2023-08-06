В Новосибирске в конце августа ожидаются заморозки до -2 градусов

Жителей Новосибирской области предупредили о заморозках до −2 градусов в конце августа.

В Новосибирске к концу августа 2023 года может похолодать до -2 градусов. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Среднемесячная температура в регионе ожидается в пределах +15..+18 градусов. Первая декада ожидается самой тёплой, с температурами до +33 градусов днём. Ночью тепло также будет сохраняться: средняя температура составит +18 градусов.

С 10-11 августа в Новосибирской области станет заметно холоднее: в среднем +23 градуса днём и до +6 градусов ночью.

После 20 августа в Новосибирской области возможны ночные заморозки до -2 градусов. Днём средняя температура воздуха составит +17 градусов. Также в течение месяца в области возможны дожди и грозы.