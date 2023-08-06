В Новосибирске завершили поиски пропавшего 76-летнего пенсионера

В Новосибирске нашли пропавшего Сергея Данилова.

В Новосибирске успешно завершились поиски пропавшего 2 дня назад Сергея Данилова. Об этом сообщили волонтеры добровольно-поискового отряда «Лиза Алерт».

76-летний пенсионер Сергей Данилов ушел из дома в магазин 4 августа, но так и не вернулся. Его родственники попытались найти его самостоятельно, но не смогли, и обратились к волонтёрам «Лиза Алерт». Они беспокоились, так как у пенсионера были проблемы с памятью.

По имеющейся ориентировке пенсионера нашли спустя двое суток. Он жив и здоров.

Также в Новосибирске продолжаются поиски пропавшей 12-летней девочки с розовыми волосами. Она вышла на прогулку 31 июля, и на момент публикации уже неделю не появлялась дома и не выходила на связь. Рост девочки составляет 155–160 сантиметров, глаза — серо-зелёные, телосложение — нормальное. Особая примета пропавшей — ярко-розовые крашенные волосы.