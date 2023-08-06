Выплаты школьникам к 1 сентября 2023: как получить 5000 и 10000 рублей на детей

На текущий момент доподлинно известно лишь о региональных выплатах для школьников. Речи о подобных федеральных начислениях ни в прошлом, 2022-ом, ни в нынешнем, 2023-ем не ведутся. Портал «Сиб.фм» публикует полный список региональных льготников, которым положены местные выплаты для подготовки детей к школе в размере 10 и 5 тысяч рублей.

Как бы не хотелось россиянам повторить пандемийные беспрецедентные, повсеместные школьные выплаты от федеральных властей, в текущем году таковые не предусмотрены. Ни введения соответствующих норм в законодательные акты, ни определения порядка финансирования не случилось. Господдержка семей с детьми школьного возраста была, есть и остаётся прерогативой субъектов РФ.

На сегодняшний день в нашей стране исключительно на местном уровне решают вопросы компенсации и выделяют те категории граждан с детьми, кому могут компенсировать расходы на подготовку к школе. Как правило, это многодетные семьи, а также родители, воспитывающие детей-инвалидов, то есть льготные категории российских семей. Суммы выплат региональное правительство также определяет самостоятельно, и они отличаются, исходя из разных бюджетных возможностей.

В текущий момент из 89 регионов РФ только в 68 субъектах можно ожидать скорой выплаты единовременной (разовой) помощи к новому учебному году 2023-2024. В 21-ом регионе пока отсутствует такая финансовая возможность. В числе первых, кто принял решение о начислении регулярной (раз в год) поддержки семей с детьми-школьниками стали Московская область (по 7 000 рублей на каждого ребенка), а также в Липецкая, Волгоградская и Новосибирская (по 5 тысяч рублей на ученика). Местные власти этих территорий изыскали финансовые источники выплат.

Однако стоит отметить, что получателями школьных выплат станут не все семьи со школьниками, а лишь льготные категории граждан, особо нуждающиеся в господдержке. Так, в Новосибирской области, по информации портала gogov.ru право на получение помощи к новому учебному году имеют следующие категории сибирских семей:

· многодетные семьи — на приобретение одежды для посещения школьных занятий для детей в размере 2 тыс. рублей;

· на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей семьи – по 300 рублей;

· при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области — 5 тыс. рублей;

· ребенку из многодетной семьи (в том числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в государственную, муниципальную, или частную образовательную организацию высшего образования — 10 тыс. рублей.

Отметим, что все вышеперечисленные выплаты малообеспеченным и многодетным семьям назначаются по линии органов соцзащиты. Именно туда нужно обращаться с заявлением для подтверждения льготного статуса.