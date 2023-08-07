1 сентября можно не идти школу: принято важное изменение для детей

Такую привилегию предоставят лишь некоторым категориям российских школьников. Однако причина подобного решения совсем не праздничная.

Отмена школьных занятий и мероприятий уже перестала быть беспрецедентным явлением в жизни нашей страны. Пандемийные годы сделали «дистанционку» и отмену массовых мероприятий в российских школах – делом обыденным и на тот момент логичным, учитывая попытки риски заражения коронавирусом.

В нынешнем году возможность перейти на дистанционное обучение будет предоставлена лишь некоторым ученикам России. Прежде всего это касается ребят, проживающих на территории Белгородской области. Причиной такого решения в текущих условиях стало обеспечение безопасности населения, в том числе школьников, в приграничных районах нашей страны. Нововведение распространяется на территории, которые расположены в 20 километрах от государственной границы с Украиной, пояснил глава Минобразования Белгородской области Андрей Милехин.

По его словам, для девяти приграничных муниципалитетов, а также Белгорода, Яковлевского и Новооскольского округов прорабатывается модель смешанного обучения, которая будет включать как очный подход, так и онлайн-обучение и самоподготовку:

«Уже сейчас понятно, что на расстоянии от 0 до 20 км от государственной границы очного обучения не будет. Продумываются варианты подвоза в глубину области для безопасного обучения», рассказал Милехин в интервью ТАСС.

Напомним, ещё 4 февраля текущего года в Белгородской области бессрочно продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности в связи со случаями захода в регион диверсионно-разведывательных групп ВСУ.