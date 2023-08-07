Будете несчастны всю жизнь — чего нельзя делать в день Анны Летней 7 августа

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы или Анна Летняя, Анна-холодница, как принято называть в народе, православная Церковь России выделяет как особый день, когда нельзя лениться, ругаться и объедаться мясом. Портал «Сиб.фм» публикует все подробности этого торжества.

7 августа в нашей стране уже традиционно верующие отмечают День успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В народе этот день называют Зимоуказательницей, поскольку его текущие метеоусловия напрямую указывают на погоду предстоящей зимой. К примеру:

- холодный день 7 августа сулит морозную зиму;

- сухой и теплый день предвещает мягкую и малоснежную зиму;

- холодная ночь с 7 на 8 августа предполагает раннюю зиму;

- какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря, какова погода после обеда, такова погода после декабря.

Также в православной традиции сложились и жизненные приметы, сформированные по многолетним наблюдениям. Так, мудрый русский народ заметил взаимосвязь между определёнными действиями и последующими за ними событиями.

Согласно вековым народным поверьям, в День Анны Летней нельзя ругаться с родственниками. Те, кто игнорировал эту примету, проводили весь год в ссорах и конфликтах. В отличие от других церковных праздников, в которые традиционно запрещены крупные работы, на Летнюю Анну 7-го августа было принято трудиться, не лениться и не тратить время на праздные разговоры и пустую болтовню. А вот злоупотреблять спиртными напитками и чревоугодничать (особенно объедаться мясными блюдами) категорически возбранялось — было замечено, что эти занятия приводят к затяжным недугам желудочно-кишечного тракта: «7 августа нельзя есть мясные блюда, иначе потом 9 дней живот будет болеть», буквально гласит примета.

Также в день Анны Летней не стоит праздновать годовщину свадьбы большой компанией, так как это, согласно примете, может привести к разладу между супругами. Кроме того, нельзя 7 августа заниматься починкой одежды и обуви (больше всего это касается тех, кто собрался в дорогу — она будет неудачной). Нельзя в день Анны Летней ещё и пересаживать комнатные цветы, поскольку они могут пропасть.

7 августа также не рекомендуется девушкам и женщинам ходить в шортах и брюках, а кто не послушается этого запрета, может навлечь на себя неприятности в любовных делах, разочарование во второй половинке, предательство или обман любимого человека.