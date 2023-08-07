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вчера 23:24
общество

Косметолог Дробышева назвала плюсы использования масла для загара

Freepik, authors: Diy13

Масло для загара содержит множество витаминов и помогает восстановить естественный уровень увлажнения кожи.

Косметолог Юлия Дробышева в беседе с Pravda.ru рассказала о пользе использования масла для загара. По ее словам, средство ускоряет процесс бронзирования кожи и стимулирует производство меланина.

Кроме того, средство содержит витамины и антиоксиданты, защищающие кожу от свободных радикалов и предотвращают ее старение. Масло для загара помогает восстановить естественный уровень увлажнения кожи, защищает ее от пересыхания, подчеркнула специалист.

Дробышева также добавила, что загар ложится ровнее, выглядит более насыщенным, если человек использует специальное масло.

Напомним, косметолог Егорова раскрыла секрет сохранения молодости кожи.

#Польза #косметолог #масло #загар
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Дарья Бочкун
журналист

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