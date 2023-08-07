Месси оформил дубль в матче "Интер Майами" за выход в четвертьфинал Leagues Cup

Лионель Месси забил 64-й гол со штрафного в своей карьере.

36-летний уроженец Аргентины Лионель Месси забил гол со штрафного броска за «Интер Майами» в матче 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом». Результат матча — 4:4 и 5:3 по пенальти.

Месси сделал дубль и реализовал послематчевый 11-метровый бросок. Другой гол он забил на 85-й минуте. По результатам матча у Лионеля Месси 7 голов в четырёх матчах за клуб, а также третий дубль подряд. Он находится в клубе на правах свободного агента, и в первом же матче 22 июля отметился голом.

Это 64-й гол прямым ударом в карьере игрока. Для сравнения, у Криштиану Роналду таких голов 60, а у Дэвида Бэкхема — 65. Абсолютные лидеры по этому показателю за историю современного футбола — Жуниньо Пернамбукано (77 голов со штрафных), Пеле (70), Виктор Легроталье (66) и Роналдиньо (66).

Последние 2 года Месси играл за французский «Пари Сен-Жермен». Его контракт закончился в июне 2023 года. За прошедший сезон он забил 16 мячей и сделал 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

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