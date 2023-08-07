Московское "Динамо" обыграло "Зенит" со счётом 3:2 в гостях впервые с 2014 года

"Динамо" победило "Зенит" благодаря голу на последней минуте.

В Санкт-Петербурге 6 августа 2023 года московское "Динамо" обыграло петербургский "Зенит" в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Финальный счет в матче — 3:2. Решающий гол забил на девяностой минуте Вячеслав Грулёв.

Еще два гола от "Динамо" забил Константин Тюкавин на второй и 33-й минутах. Мяч в свои ворота забил защитник гостей Фабиан Бальбуэна на 10-й. У "Зенита" забил гол Иван Сергеев на 90-й.

Это первая победа московского "Динамо" над "Зенитом" в гостях с 2014 года. Тогда матч заканчивался со счётом 4:2 в пользу команды из Москвы, но фанаты прорвались на поле, арбитры остановили игру. Один из болельщиков ударил защитника "Динамо" Владимира Граната по лицу. Врачи диагностировали спортсмену закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей лица. После этого "Зениту" присудили техническое поражение 0:3.

Теперь "Динамо" займёт шестую строку в турнирной таблице, набрав 4 очка. "Зенит" оказался на 8-й позиции. Следующий матч "Динамо" назначен на 13 августа, с "Балтикой" из Калининграда. В этот же день "Зенит" сыграет дома с воронежским "Факелом".