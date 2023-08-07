Психолог Булгакова посоветовала заранее готовить детей к детскому саду

Родителям нужно поделиться с ребенком своим опытом посещения дошкольных заведений.

Беседа о собственном опыте посещения дошкольных заведений поможет ребенку быстрее адлаптироваться в новом месте. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

«Надо быть готовым, что дети на фоне стресса и адаптации иногда болеют, отказываются ходить в сад. Как правило, адаптация длится месяц», — отметила эксперт.

Психолог подчеркнула, что родителям важно проработать со своим чадом несколько ситуаций, например, как сказать воспитателю, что наелся, как попросить у сверстника игрушку, что делать, если другой ребенок обидел или ударил.

Также Булгакова посоветовала хвалить ребенка за посещение садика и обязательно интересоваться о том, как прошел его день.

Напомним, психолог дал совет, как стать хорошим отцом.