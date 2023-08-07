Россиянки назвали профессию, где работают самые привлекательные мужчины

Жительниц России привлекают нефтяники и айтишники.

Специалисты сервиса «Работа.ру» выяснили, что для россиянок самыми привлекательными мужчинами считаются те, кто работает в сфере IT (47%), нефтегазовой отрасли (36%), а также банковском секторе (29%). Об этом сообщает RT.

При этом 20% участниц опроса выбрали сферу строительства. Еще 15% опрошенных считают, что самые привлекательные холостяки — юристы.

Кроме того, 13% отметили тех, кто продаёт недвижимость, ещё столько же (13%) указали на медиков, говорится в исследовании.

Напомним, в Новосибирске около 2000 безработных смогут бесплатно получить новую профессию.