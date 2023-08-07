Слава Марлоу опубликовал фотографии из Новосибирска

Популярного музыканта заметили в Новосибирске.

Сибиряк Артем Готлиб, выступающий под псевдонимом Слава Марлоу, опубликовал в своих соцсетях фотографии из Новосибирска. На кадрах он также отметил своих друзей.

Вероятно, музыкант приехал с визитом в Новосибирск. Слава Марлоу выложил фото с несколькими друзьями, сделав сравнение с тем, как они выглядели в 2017 году. Также на его снимках можно увидеть, что он отдыхал за городом, любовался звездным небом и костром.

Приятели артиста также разместили сторис с ним. Судя по их аккаунтам, они тоже родом из Новосибирска и живут здесь.

Напомним, ранее Слава Марлоу рассказал о своем опыте операции по пересадке волос.