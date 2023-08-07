Научитесь слушать своё тело: врач назвала верные признаки серьёзного заболевания

Россиян предупредили — отсутствие сильной боли, обмороков и других страшных симптомов — это ещё не показатель крепкого здоровья. Хочешь быть здоровым — научись для начала прислушиваться к своему телу, призывают российские врачи. Портал «Сиб.фм» публикует подробный список нетипичных признаков наличия в теле смертельно-опасных недугов.

Хороший врач может определить наличие серьёзных заболеваний даже по внешнему виду пациента. Однако и сам человек способен отследить первые сигналы тревожных «звоночков», уверяет российский доктор Евгения Москалькова.

По её многолетним экспертным наблюдениям, к внешним проявлениям тяжелых расстройств здоровья человека относятся:

· бледность кожных покровов – анемия или сердечная недостаточность;

· темные круги под глазами — патология надпочечников;

· синюшность кожных покровов в сочетании с одышкой говорит о сердечной или дыхательной недостаточности;

· акне (прыщи) — повышенный уровень андрогенов;

· утолщение ногтевой пластины и изменение ее цвета может указывать на грибковую инфекцию;

· увеличенная фаланга пальцев — заболевания легких и сердца;

· продольные или поперечные полосы на ногтях — возможная железодефицитная анемия.

Также следует обращать повышенное внимание на регулярно повторяющиеся боли в теле, поскольку через них организм пытается достучаться до своего хозяина. К примеру:

- боль в груди сигналит от вполне безобидной мышечной боли до сердечного приступа;

- боль в животе может быть причиной язвенной болезни или даже перитонита, рака желудка или кишечника;

- внезапная потеря или набор веса может сигнализировать о диабете, проблемах с щитовидной железой, сердечной недостаточности и о большинстве видов рака;

- постоянная усталость или слабость говорит о некоторых болезнях сердца, диабете, а также об апноэ во сне;

- одышка и другие проблемы дыхательных путей могут быть показателем заболеваний сердца или лёгких, астмы, низкого давления или лёгочной эмболии (сгусток крови в лёгких);

- головокружения и боли в голове могут быть вызваны нарушениями в головном мозге, ЖКТ, зрении или внутреннем ухе, а также приближающемся инсульте;

- сильная колющая боль в спине в течение двадцати минут может сигнализировать о повреждении или даже разрыве аорты;

- онемение может быть вызвано инсультом, болезнью Лайма, синдромом Гийена-Барре, диабетом, грыжей межпозвоночного диска, пережатым нервом, остеоартрозом, радикулопатией, диабетом, фибрилляцией предсердий, атеросклерозом и другими серьёзными причинами.