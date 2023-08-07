В «Единой России» прокомментировали обвинения во взяточничестве против депутата Нефедовой

В Новосибирской области депутата из Куйбышева арестовали по обвинениям в получении взяток, в случае признания ее вины женщину исключат из партии.

Отделение партии «Единая Россия» в Новосибирской области прокомментировало обвинения против депутата Совета депутатов Куйбышева Людмилы Нефедовой. Как заявили в пресс-службе партии, если суд признает ее виновной, она будет исключена из фракции «Единой России».

“В случае признания судом её вины в совершении данного преступления она будет исключена из фракции «Единой России» и лишена депутатского мандата в соответствии с законодательством Российской Федерации”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 7 августе депутата Совета депутатов города Куйбышева от «Единой России» Людмилу Нефедову отправили в СИЗО. По версии СК, женщина, работавшая также в сельскохозяйственном техникуме в Куйбышеве, неоднократно получала взятки от студентов. Выпускники получали дипломы об окончании техникума, однако государственную итоговую аттестацию не проходили.

После предъявления обвинений суд арестовал Нефедову до 4 октября 2023 года.





