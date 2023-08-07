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общество

В Новосибирске иностранец пытался вывезти череп рогатого животного за границу

Фото: Сибирское таможенное управление

Иностранного гражданина задержали с незадекларированным грузом в аэропорту.

Сотрудники таможенного поста новосибирского аэропорта Толмачево нашли в багаже пассажира череп животного с рогами, который необходимо было задекларировать перед вылетом. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Гражданин Узбекистана уже планировал пройти на посадку авиарейса Новосибирск — Ташкент (Узбекистан), как перед «зеленым коридором» таможенники с помощью досмотровой техники обнаружили в его багаже объект фауны, относящийся к категории товаров, вывоз которых регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, их частями и дериватами (изделиями из животных, растений) СИТЕС.

Череп копытного животного пассажир приобрел во время поездки в Республику Алтай в качестве сувенира. По данным ведомства, мужчина не имел представления, что на такой товар необходимо получить ветеринарные и разрешительные документы, а также о необходимости декларировать при выезде из РФ подобные товары. Поскольку на товар не получены разрешительные документы, сотрудники таможенной службы изъяли его для дальнейшей экспертизы и принятия процессуального решения.

Напомним, ранее на таможне в Новосибирске нашли 2 кг наркотика в косметике из Китая.

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Александр Борисов
журналист

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