В Новосибирске водитель КАМАЗа насмерть сбил электросамокатчика в районе Бугринского моста

Участник смертельного ДТП в Новосибирске скрылся с места происшествия.

В Новосибирске разыскивают водителя КАМАЗа, который сбил человека на электросамокате в районе Бугринского моста. Об этом сообщили в телеграмм-канале ГИБДД по городу.

По данным ведомства, авария произошла вечером 7 августа, около 20.30. Водитель оранжевого грузовика столкнулся с электросамокатом на улице Ватутина в районе Бугринского моста.

“Неустановленный водитель автомобиля КАМАЗа скрылся с места ДТП. В результате ДТП водитель самоката скончался на месте ДТП”, — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии, сообщить какую-либо информацию о ДТП можно по следующим телефонам: 232-23-21; 232-23-22; 232-23-21 или 112.

Напомним, в конце июня под Новосибирском перевернулся КАМАЗ с лошадьми.