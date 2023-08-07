Возможный очаг кори выявили в религиозной семье под Новосибирском

У ребенка, живущего с семьей в Бердске, подозревают корь.

В Бердске нашли возможный очаг кори в семье из пяти человек. Об этом сообщило издание “Бердск. Онлайн” со ссылкой на главврача Бердской центральной городской больницы Елену Тоцкую.

По ее словам, в религиозной семье заболел четырехлетний ребенок. У него взяли анализы, результаты которых придут в течение суток. Остальные члены семьи не привиты, от вакцинации и госпитализации отказались. Врачи “отработали” всю улицу, на которой живет семья.

За прошедшую неделю в Бердске привились от кори 13 человек. На данный момент более 500 родителей в городе отказались вакцинировать своих детей от этого заболевания.

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