В зоопарке Новосибирска белым медведям «включили» снег из-за жары

В Новосибирском зоопарке белым медведям обеспечили комфортные условия в жару.

Белые медведи в Новосибирском зоопарке отдыхают и ни в чем себе не отказывают. Совсем недавно сотрудники зверинца поместили в вольер снег при помощи ледогенератора, тем самым обеспечив прохладу в условиях дискомфортной для них температуры.

Не только люди, но и животные страдают от повышения температуры. А белые медведи особенно тяжело переносят непривычную для них погоду выше +25°С. Напоминаем, что не так давно в городе Новосибирска зафиксировали аномальную жару до +40 °С.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что из Новосибирского зоопарка имени Шило в Санкт-Петербург переедет медвежонок с нелёгкой судьбой. Медвежонка подбросили волонтёрам в беспомощном состоянии. Региональное министерство природных ресурсов и экологии передало малыша в Новосибирский зоопарк для временного содержания. Теперь у него появится постоянный дом в Санкт-Петербурге — центр реабилитации диких животных РКЦентр «Велес».